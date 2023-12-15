В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась провалом. Об этом заявили обозреватели издания Die Zeit, базирующегося в Германии.

Авторы материала выразили мнение, что в прошлом году украинского лидера в США «встречали как героя», а в этом году он безуспешно просил о дополнительной помощи Киеву.

«Все, что смог пообещать президент США Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время Конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны», — отметили обозреватели.

Журналисты считают, что украинские власти опасаются, что общая поддержка Киева со стороны западных стран может значительно сократиться.

«Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года», — приводит Die Zeit слова экономиста Кристофа Требеша.

В материале отмечается, что Украина может надеяться только на то, что Байден достигнет соглашения с республиканцами в начале 2024 года, однако на это ничто не указывает.