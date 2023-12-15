Конгресс США принял законопроект о запрете выхода из НАТО

Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий президентам США выходить из НАТО без одобрения Сената или специального акта Конгресса. Как пишет The Hill, мера связана с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

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Законопроект, инициированный сенаторами Тимом Кейном (демократ от штата Вирджиния) и Марко Рубио (республиканец от Флориды), включили в ежегодный Закон о полномочиях национальной обороны. Палата представителей приняла документ 14 декабря. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Принятый законопроект подчеркивает приверженность Конгресса НАТО. Альянс был объектом нападок Трампа во время его президентства. При Байдене значение альянса в США возросло, особенно на фоне украинского кризиса, отмечает The Hill. Байден вложил значительные средства в НАТО, перебросив в Европу больше войск и военных ресурсов. Он также курировал расширение альянса за счет включения Финляндии.

Кейн подчеркнул, что альянс «выстоял», принимая меры в ответ на украинский кризис и «растущие вызовы во всем мире».

«[Решение Конгресса - прим.ред.] также посылает авторитарным властям по всему миру убедительный сигнал, что свободный мир остается единым», - заявил сенатор.

Рубио назвал законопроект важнейшим инструментом надзора со стороны Конгресса: в Конгрессе хотят гарантировать, что «национальные интересы и безопасность демократических союзников США останутся под защитой».