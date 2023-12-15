«Монументальная веха»: грузинские политики о новом шаге страны в ЕС

ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление, это стало одним из важнейших событий XXI века для грузинских политиков, рассказал корреспондент «Коммерсанта » в Тбилиси Георгий Двали. Однако ощутимой экономической выгоды от этого решения ждать не стоит, предупреждают эксперты.

Украина и Молдавия получили статус кандидатов еще летом 2022 года. От Грузии ЕС потребовал выполнить 12 условий, включая преодоление политической поляризации, деолигархизацию, проведение судебной и избирательной реформ. Еврокомиссия 8 ноября 2023-го рекомендовала предоставить Грузии статус, сочтя, что условия выполнены. Совет ЕС согласовал решение 14 декабря.

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Перед саммитом ЕС президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что возможный отказ Евросоюза стал бы «поражением для Грузии и победой для России». Позже она назвала положительное решение ЕС «монументальной вехой для Грузии. По ее словам, Грузия получила статус кандидата заслуженно — «благодаря непоколебимой воле грузинского народа».

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что воля грузинский властей на вступление в ЕС «остается неизменной».

Экс-президент страны Михаил Саакашвили, арестованный в Грузии, выпустил обращение, заявив, что движение в сторону ЕС началось именно при нем. А Гарибашвили подчеркнул, что именно его партия «Грузинская мечта» «сделала больше всех для евроинтеграции»

Грузинский политик Давид Бердзенишвили в беседе с «Коммерсантом» назвал решение ЕС «самым важным событием для Грузии в XXI веке». Он отметил, что лидеры ЕС уже говорят о «единой Европе от Лиссабона до Тбилиси к 2030 году».

Грузинский аналитик Давид Авалишвили считает, что Евросоюз принял решение в пользу Грузии из геополитических соображений, а именно из-за украинского кризиса.

Экономист Александр Твалчрелидзе добавил, что статус кандидата не принесет ощутимой пользы грузинской экономике.