Общественность Запада потеряла интерес по отношению к конфликту на территории Украины. Соответствующее заявление сделала обозреватель The Spectator Лайонел Шрайвер.

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Она сообщила, что ежедневно Западные страны все больше убеждаются в том, что противостояние Киева и Москвы не станет «счастливой концовкой» для Украины. ВСУ Шрайвер отмечается, что сейчас несут большие потери, и новые поставки НАТО не улучшат ситуацию.

— В первые месяцы украинского конфликта многие западные обыватели следили за его ходом ежедневно. Но теперь ситуация изменилась. Украина стала «вчерашней новостью», и на Западе начинают терять к ней интерес, — следует из материала обозревателя.

На минувшей неделе глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам Америки.