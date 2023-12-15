В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях

Китай ценит положительную характеристику российско-китайским отношениям, которую дал президент России Владимир Путин, выступая на "Прямой линии", заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Газета.Ru
"Китай обратил внимание на положительную оценку президентом Путиным двусторонних отношений КНР и РФ и придает большое значение этому", - отметила дипломат. Российская газета
14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» президент России заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в страну стал толчком в развитии двусторонних отношений. Он также отметил, что уровень взаимодействия России и Китая остается беспрецедентно высоким. Lenta.ru