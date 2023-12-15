В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях

"Китай обратил внимание на положительную оценку президентом Путиным двусторонних отношений КНР и РФ и придает большое значение этому", - отметила дипломат. Российская газета

14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» президент России заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в страну стал толчком в развитии двусторонних отношений. Он также отметил, что уровень взаимодействия России и Китая остается беспрецедентно высоким. Lenta.ru