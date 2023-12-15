В Молдавии назвали сроки вступления в Евросоюз

Молдавия планирует завершить переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) к 2030 году. Сроки присоединения к ЕС назвал вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции республики Николай Попеску, пишет ТАСС.

По словам главы министерства, первым этапом в переговорном процессе станет проверка законодательства Молдавии на соответствие стандартам Евросоюза. Он также обратил внимание на важность поддержки проевропейского вектора развития гражданами страны.

«Президент Молдавии Майя Санду поставила цель завершить подготовку к присоединению к ЕС к 2030 году. Такие же временные рамки были обозначены лидерами ЕС», — рассказал Попеску.

Глава Евросовета объявил о решении начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз 14 декабря 2023 года. Кроме того, аналогичные переговоры начнутся и с Украиной.