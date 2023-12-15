WP указал на негативные последствия для Евросоюза при вступлении Украины

В Европейском союзе (ЕС) растет ощущение, что членство Украины изменит баланс сил в объединении, повлияет на сельскохозяйственный рынок и распределение бюджета ЕС. На эти негативные последствия вступления Киева указали в статье The Washington Post (WP).

Согласно анализу Немецкого института международных отношений и безопасности, Украина получила бы около 9 процентов голосов в Европейском совете, что примерно равно весу голосов Польши. В то же время, доли других стран-членов ЕС упадут, а Украина вместе с Польшей будет иметь такой же вес при голосовании, как и Германия, что сдвинет баланс сил в ЕС на восток.

Вступление Украины также потребует переосмысления общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, так как польские фермеры уже выражают свою обеспокоенность последствиями притока дешевого украинского зерна в Европу и его влияния на рыночную стоимость зерновых.

Тем не менее директор Центра инноваций в глобальной политике и экономике Ильке Тойгюр выразила мнение, что единственный вопрос, который должны обсуждать государства-члены ЕС в данном контексте — это бюджет.

«Украина станет пятой по численности населения страной блока и, безусловно, самой бедной, а это означает, что она будет получать значительные субсидии в рамках нынешней политики ЕС», — говорится в публикации.