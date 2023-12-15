Мэр Харькова заявил о серьезной аварии в энергосистеме города

Крупная авария произошла в энергосистеме Харькова из-за непогоды, она повлекла за собой отключение котельных, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Мэр Харькова заявил о серьезной аварии в энергосистеме города
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По его словам, из-за ледяного дождя случилась крупная авария в электросети, были отключены котельные, поэтому пришлось перейти на генераторы, передает ТАСС.

Терехов сообщил также, что к утру городским службам удалось локализовать дефекты в работе котельных.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что страны Запада намерены выделить Украине 2,6 млрд гривен (более 71 млн долларов) на закупку дров.