Мэр Харькова заявил о серьезной аварии в энергосистеме города
Крупная авария произошла в энергосистеме Харькова из-за непогоды, она повлекла за собой отключение котельных, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, из-за ледяного дождя случилась крупная авария в электросети, были отключены котельные, поэтому пришлось перейти на генераторы, передает ТАСС.
Терехов сообщил также, что к утру городским службам удалось локализовать дефекты в работе котельных.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что страны Запада намерены выделить Украине 2,6 млрд гривен (более 71 млн долларов) на закупку дров.