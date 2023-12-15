Орбан заявил о наложении вето на бюджетную помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 млрд евро. Об этом он сообщил по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", - написал он в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в свою очередь выразил уверенность в том, что в следующем году странам ЕС удастся согласовать помощь Украине. "Мы интенсивно поговорили и пришли к выводу, что лучше всего дать этому вопросу еще немного времени. Я действительно верю, что в следующем году все получится", - отметил он.

Программа помощи Украине в размере 50 млрд евро до конца 2027 года, из которых 33 млрд евро Еврокомиссия обещает Киеву в кредит, а 17 млрд евро "в виде грантов", то есть безвозмездно, была одной из главных тем саммита. Данная программа направлена на наполнение бюджета Киева, то есть это деньги "на текущие расходы", которые идут на зарплаты госслужащим и военным, выплаты пенсий и компенсаций семьям погибших солдат ВСУ. В перерасчете на месяц в случае утверждения этой программы Киев будет получать примерно 1,03 млрд евро, что в полтора раза меньше, чем 1,5 млрд евро, которые ЕС выдавал ему на бюджетные нужды ежемесячно в 2023 году.