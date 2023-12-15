Конгрессмен обратил внимание на слова Путина насчет "конца халявы" для Киева

"Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют", - заявил Хойер.