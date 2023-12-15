Австрия разблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Австрийская сторона разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

"Да, они сняли замечания", - отметил неназванный евродипломат, выступая на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

При этом он отметил, что новый пакет еще формально не утвержден.

Politico отмечает, что Австрия приостанавливала процесс согласования пакета антироссийских санкций, чтобы провести "внутренние проверки". Три европейских дипломата подтвердили изданию, что Вена отозвала свои требования.

Ранее стало известно, что представитель Австрии блокировал принятие 12-го пакета антироссийских санкций в ходе обсуждения рестрикций на саммите Евросоюза в Брюсселе.