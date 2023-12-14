В Госдепе назвали первый шаг для восстановления отношений РФ и США

Восстановление отношений между Соединенными Штатами и Россией теоретически возможно, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 14 декабря, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и США идет непростой диалог по вопросу об обмене заключенными. Москва желает, отметил президент, чтобы Вашингтон ее услышал.

Москва могла бы сделать первый шаг навстречу США, пояснил Миллер. Он уточнил, что этим шагом могло бы стать освобождение американцев, находящихся под стражей в России.

«Скажу в отношении США — он [Владимир Путин] мог бы начать с освобождения американцев», — сказал чиновник.