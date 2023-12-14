В США назвали первый шаг для восстановления отношений Вашингтона и Москвы

Восстановление отношений между Соединенными Штатами и Россией теоретически возможно, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

В Госдепе назвали первый шаг для восстановления отношений РФ и США
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В четверг, 14 декабря, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и США идет непростой диалог по вопросу об обмене заключенными. Москва желает, отметил президент, чтобы Вашингтон ее услышал.

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Москва могла бы сделать первый шаг навстречу США, пояснил Миллер. Он уточнил, что этим шагом могло бы стать освобождение американцев, находящихся под стражей в России.

«Скажу в отношении США — он [Владимир Путин] мог бы начать с освобождения американцев», — сказал чиновник.

Напомним, что в России в заключении находятся американцы Эван Гершкович и Пол Уилан. США пытаются добиться их освобождения либо обмена на граждан РФ, находящихся в американских тюрьмах.

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