В ООН выразили надежду на возобновление зерновой сделки

В ООН вновь выразили надежду на возобновление зерновой сделки
Организация не оставляет попыток к ней вернуться, заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Карл Скау.
«Не уверен, что надежда — правильно подобранное слово, но мы, конечно, настаиваем на восстановлении зерновой инициативы. Я знаю, что Мартин Гриффитс не оставляет попыток найти некое соглашение», — сказал на брифинге Скау. Его слова приводит ТАСС.
Ранее официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявляла, что возможность реанимирования зерновой сделки сохраняется, но она заработает только после снятия санкций с российских компаний агропромышленного комплекса.