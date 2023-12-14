В ООН выразили надежду на возобновление зерновой сделки

«Не уверен, что надежда — правильно подобранное слово, но мы, конечно, настаиваем на восстановлении зерновой инициативы. Я знаю, что Мартин Гриффитс не оставляет попыток найти некое соглашение», — сказал на брифинге Скау. Его слова приводит ТАСС.