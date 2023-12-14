В США прокомментировали слова Путина о конце «халявы» для Киева

Проблемы в согласовании новой помощи Киеву объясняются «демократичностью процедур», рассказал бывший постпред США при НАТО Курт Волкер. Об этом пишет РИА «Новости».

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Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что Украина почти ничего уже не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности. По его мнению, Киев получает все «на халяву», но она «помаленьку» заканчивается.

Волкер отметил, что западные страны являются демократическими, все вопросы решаются соответственно демократическим путем.

«Иногда это требует времени, иногда у нас разногласия, иногда некоторые проблемы отходят на второй план», — подчеркнул экс-постпред.

Напомним, что Волкер свыше 35 лет проработал на разных должностях в американском правительстве, академических учреждениях. В частности, в 2008–2009 годах он был послом США в НАТО, с 2017 по 2019 год был спецпредставителем по Украине.