Мишель: ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Об этом сообщил глава ЕС Шарль Мишель.

"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", - написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Стало также известно, что Грузии предоставили статус кандидата в ЕС.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Летом стране предоставили статус кандидата на вступление в сообщество.