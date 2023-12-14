Мишель: ЕС решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение
Участники саммита Евросоюза в Брюсселе приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Об этом сообщил глава ЕС Шарль Мишель.
"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", - написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Стало также известно, что Грузии предоставили статус кандидата в ЕС.
Напомним, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Летом стране предоставили статус кандидата на вступление в сообщество.
Предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. В частности, Украина должна продолжать борьбу с коррупцией и провести реформу для защиты прав нацменьшинств.