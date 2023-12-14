Зеленский прибыл в ФРГ с необъявленным визитом

Владимир Зеленский прилетел во Франкфурт-на-Майне. Во всём регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, о визите украинского лидера не сообщалось, он направился в Германию после поездок в Аргентину и США.

Отмечается, что по прибытии Зеленский направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.