Зеленский прибыл в ФРГ с необъявленным визитом
Владимир Зеленский прилетел во Франкфурт-на-Майне. Во всём регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, о визите украинского лидера не сообщалось, он направился в Германию после поездок в Аргентину и США.
Отмечается, что по прибытии Зеленский направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.
Напомним, что ранее украинский политик посещал Германию в мае. В ходе двухдневного визита он провел переговоры с рядом официальных лиц, получил премию имени Карла Великого.
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