Ереванский суд отменил меру пресечения в отношении Сержа Саргсяна

Ереванский суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении бывшего президента Сержа Саргсяна , который обвиняется в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах. Об сообщили в суде общей юрисдикции Еревана.

Прокуратура обвиняет Саргсяна в покровительстве компании "Флэш" во время его президентства, благодаря чему эта организация выиграла государственный тендер на поставку дизельного топлива, при этом предложив более высокую цену, чем конкуренты.