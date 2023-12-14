Зеленский начал угрожать Европе Путиным

«Сегодня день, когда решительность будет либо в Брюсселе , либо в Москве . Люди в Европе не поймут, если „наградой“ за встречу в Брюсселе станет довольная улыбка Путина», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

По словам главы Украины, он не видит ни одного контраргумента по плану вступления страны в Евросоюз со стороны Европы.

Зеленский также заявил, что Украина выполнила все обязательства для вступления в Евросоюз. Однако ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия не предоставляет, какой урон будет нанесен Евросоюзу, если Украина станет его членом. Спустя время Европарламент все же принял резолюцию о поддержке переговоров о членстве Украины в ЕС, пишет RT. Украина подала заявку на вступление в ЕС после начала спецоперации.