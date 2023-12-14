В Финляндии захотели снова закрыть все КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии заново закроет все пункты пропуска на границе с Россией, сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на источники. Деловая газета "Взгляд"

По ее информации, во второй половине дня министры соберутся на дополнительное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией. "Скорее всего, будет закрыта вся восточная граница", - сообщает Iltalehti. ТАСС