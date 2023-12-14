Сунак осудил невозможность создания государства Палестины в Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не согласился с высказыванием израильского посла в Лондоне Ципи Хотовели о невозможности создания палестинского государства рядом с Израилем. В эфире телеканала Sky News он сказал, что двугосударственное решение вопроса является «правильным исходом этой ситуации».

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Ранее Хотовели заявила, что после окончания палестино-израильского конфликта в секторе Газа у палестинцев не будет собственного государства, поскольку они якобы никогда не хотели его рядом с Израилем.

Сунак заявил, что образование двух государств является давней позиции Лондона, который продолжает ее придерживаться.

«Никто не хочет, чтобы этот конфликт продолжался на мгновение дольше, чем необходимо», — добавил он.