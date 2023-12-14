Обзор иноСМИ: обещание Байдена Украине, «финны жаждут открытия границ»

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Байден пообещал финансировать Украину, «пока может»

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Джо Байден и Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию по вопросам помощи Украине после встречи в Белом доме, сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на эфир CNN. В своей речи президент США заявил, что Украина выйдет из конфликта с Россией «гордой, свободной и тесно связанной с Западом», если западные страны от нее не отвернутся. Байден подчеркнул, что без дополнительного финансирования способность США помогать Украине быстро иссякает. По его словам, удивительно, что Конгресс «докатился» до споров по поводу финансирования Киева.

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом предоставление систем ПВО и средств, которые позволят наносить удары по российскому снабжению. Он подчеркнул, что в 2024 году Украина хочет «контролировать небо». «ИноСМИ» обратили внимание, что во время пресс-конференции Байден пообещал финансировать Украину «до тех пор, пока мы можем», а не «столько, сколько потребуется» - такая формулировка использовалась ранее.

Меры нового президента Аргентины сделали бензин дороже

Цены на бензин в Аргентине взлетели на 37 процентов после новых мер, принятых при новом президенте страны Хавьере Милее, сообщает Forbes Argentina. Новые власти решили девальвировать официальный курс песо в два раза - до 800 песо (около 148 рублей) вместо 365 песо (67 с половиной рублей) за доллар, чтобы приблизить курс к рыночному (около 1070 песо за доллар).

Нефтяные компании отреагировали на эти меры, подняв цены. Forbes Argentina отмечает, что на прошлой неделе стоимость бензина уже подскочила на 30 процентов, а за последний месяц - на 104 процента. После нового повышения цен литр бензина будет стоить в среднем около 600 песо (111 рублей) в зависимости от региона.

В новое обновление iPhone добавили продвинутую защиту от кражи

Apple добавила в бета-версию своей операционной системы iPhone iOS 17.3 продвинутое изменение системы безопасности, защищающее владельцев айфонов от краж, рассказала The Wall Street Journal. Обновление помешает преступникам использовать подсмотренный пароль для изменения учетной записи Apple.

Ранее владельцы iPhone в США столкнулись с общенациональной волной краж, когда преступники использовали коды владельцев iPhone, чтобы изменить их учетные записи Apple, получить доступ к сохраненным паролям, похитить деньги и заблокировать фотографии и видео, хранящиеся в iCloud. Воры в Нью-Йорке, Чикаго, Новом Орлеане, Миннеаполисе и других городах наблюдают, как владельцы iPhone вводят свои пароли, прежде чем украсть гаджеты. После обновления iPhone перестанет принимать код-пароль для разблокировки, если окажется далеко от дома или работы владельца (для определения используется функция «Локатор»). Доступ к сохраненным паролям будет предоставляться только по Face ID.

«Финны жаждут открытия границ»

Финны, живущие на границе с Россией, с нетерпением ждут открытия КПП, чтобы снова ездить в страну за дешевым бензином, рассказало Yle. С 14 декабря в Хельсинки решили открыть два КПП на границе с РФ - «Ваалимаа» и «Ниирала», закрытые на фоне миграционного кризиса. Оставшиеся шесть пунктов не будут работать как минимум до 14 января.

Жители приграничного города Лаппеенранта (КПП «Нуйямаа» расположен в 20 километрах от центра города) рассказали изданию, что ждут открытия границы. В городе проживает много уроженцев России, они хотят навещать свои семьи в РФ. Но открытые КПП важны не только для них - финн Яри Теласмаа рассказал, что уже больше двадцати лет заправляется в России дешевым бензином.

«Ядерное предложение из России»

Атомная энергия - один из незаменимых элементов безопасного электроснабжения Турции, пишет автор Sabah Дилек Гюнгёр. АЭС - единственное место, где можно производить электроэнергию бесперебойно 24 часа в сутки, не полагаясь на солнечную или ветряную энергию, а также независимо от климата и сезонных условий. АЭС «Аккую», которую строят на средиземноморском побережье Турции строят при участии России, начнет работу в 2024 году.