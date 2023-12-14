Лукашенко заявил о «жесточайшем конфликте» Зеленского с военными

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Владимиром Зеленским и представителями ВСУ произошел «жесточайший конфликт». Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию на Украине Лукашенко прокомментировал на встрече с руководителями органов безопасности и разведслужб СНГ.

«Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными. <…> Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные - это будет самая серьезная оппозиция Зеленскому. А никто не верил», - подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, украинские военные недовольны политикой Зеленского и потерями ВСУ.

«Военные погибают каждый день на фронте. До женщин дошло - хватают на улице, (дают) автомат ржавый – иди воюй!» - заявил глава Белоруссии, добавив, что солдаты ВСУ «сдаются группами».

Ранее СМИ сообщили, что напряженность в отношениях Зеленского и его военачальников достигла пика после интервью главы ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist. Залужный заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». Также он рассказал о «тупиковой» ситуации в конфликте, отмечая, что Украина проиграет, если Россия продолжит наращивать свою военную мощь.