«Удалите этот ужас». В Сети раскритиковали рождественское видео Белого дома
Пользователи Сети раскритиковали рождественское видео от Белого дома. Ролик, который опубликовала первая леди США Джилл Байден в X, сочли «ужасным» и «абсолютно безвкусным».
На видео танцоры, одетые в различные костюмы, исполняют похожий на степ танец в украшенных помещениях Белого дома. Его сочли довольно странным — пользователи указывали на пугающие выражения лиц артистов, неподходящие к рождественской атмосфере костюмы и общую атмосферу ролика.
«Удалите этот ужас», «Теперь все в Белом доме принимают наркотики?», «Нет, мне это совсем не нравится. Чрезвычайно ужасно», — писали пользователи
Один из комментаторов, назвавший ролик «безвкусным и анти-рождественским» напомнил о видео, которое публиковала Меланья Трамп во время своего нахождения в должности первой леди. Его сочли более подходящим для новогодних праздников.