Пользователи Сети раскритиковали рождественское видео от Белого дома. Ролик, который опубликовала первая леди США Джилл Байден в X, сочли «ужасным» и «абсолютно безвкусным».

На видео танцоры, одетые в различные костюмы, исполняют похожий на степ танец в украшенных помещениях Белого дома. Его сочли довольно странным — пользователи указывали на пугающие выражения лиц артистов, неподходящие к рождественской атмосфере костюмы и общую атмосферу ролика.

«Удалите этот ужас», «Теперь все в Белом доме принимают наркотики?», «Нет, мне это совсем не нравится. Чрезвычайно ужасно», — писали пользователи