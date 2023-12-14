Ведущая Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире раскритиковала посетившего Вашингтон Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Она сравнила его с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом, который создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду, за что получил 150 лет заключения.

Ингрэм заявила, что Зеленский пытается убедить американских граждан, что если Соединенные Штаты не выделят Украине многомиллиардный пакет помощи, то все «выйдет из-под контроля». Она сравнила данный стиль риторики с подходом финансовых мошенников. Ведущая передразнила Зеленского, сказав его голосом: «Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции».

По словам Ингрэм, Зеленский «больше всего похож на Берни Мэдоффа». Она также указала, что Вашингтон финансирует режим, который не только провалил разрекламированное контрнаступление, но и воровал деньги, переданные американскими налогоплательщиками, запретил миллионам русскоговорящих жителей Украины говорить на родном языке и отменил выборы.