Премьер Британии Сунак поддержал идею создания Палестинского государства

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил за решение "о двух государствах" в рамках палестино-израильского конфликта, публично не согласившись с высказыванием посла в Лондоне Ципи Хотовели о невозможности соответствующего урегулирования конфликта и создания Палестинского государства. Об этом британский премьер заявил в эфире телеканала Sky News. "Решение о двух государствах – это правильный исход (конфликта – прим. ред.)", - заявил глава британского кабмина. Отвечая на вопрос о комментариях, Хотовели Сунак заявил, что в Лондоне не согласны с такой позицией. До этого Хотовели отвергла идею о создании Палестинского государства в Газе, подчеркнув, что причина провала соглашений в Осло заключается в том, что палестинцы никогда не хотели иметь государство рядом с Израилем, а — "от реки до моря". В 90-х годах ХХ века израильтяне и палестинцы заключили несколько соглашений, которые известны как "Осло-1" и "Осло-2". В соответствии с документами была учреждена Палестинская национальная администрация.