Владимир Зеленский покинул Соединенные Штаты без дополнительной финансовой помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

По его словам, для Зеленского продолжается катастрофа.

«Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!», — указал политик.

Филиппо напомнил об отчаянном шаге Зеленского, который назвал «марионетками» президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Киев. Как считает Филиппо, Париж также должен прекратить поддерживать украинский режим.