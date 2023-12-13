Шольц заявил, что не собирается ставить перед Бундестагом вопрос о доверии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает свое правительство стабильным, не видит поводов, чтобы выносить перед парламентом вопрос о доверии к кабмину. С соответствующем заявлением он выступил в эфире телеканала ARD.

Ранее с таким призывом несколько раз выступали ряд оппозиционных политиков, в частности глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

"Повода делать это сейчас нет вообще никакого. Правительство имеет стабильное большинство, принимает законы", - ответил Шольц на эти призывы.

Канцлер ФРГ может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, то глава правительства может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. Данная процедура прописана в Конституции Германии.

В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.