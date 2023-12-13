В ЕС рассказали о плане Б по финансированию Украины

У Европейского союза (ЕС) есть альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на использование общего бюджета ЕС. Об этом в беседе с Reuters рассказал комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан.

«Одним из качеств Комиссии является всегда иметь план Б, но (...) я не хочу говорить и спекулировать о плане Б, потому что это также создает возможность выхода», — заявил Хан.

На вопрос, могут ли 26 стран ЕС, за исключением Венгрии, предоставить Украине деньги в рамках межправительственного соглашения, Хан ответил: «Конечно. Это одна из возможностей».

При этом Хан усомнился в том, что Венгрия «останется в стороне от международного, не только европейского, но и международного сообщества».

Ранее советник премьер-министра по политическим вопросам Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна согласна снять вето на помощь ЕС Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения.

Позже Еврокомиссия согласилась перечислить Венгрии 10 миллиардов евро из бюджета ЕС.