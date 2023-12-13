Туск заявил о пропасти между Венгрией и другими странами ЕС

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «пропастью» расхождения Венгрии и других стран Евросоюза по вопросу помощи Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

По данным агентства, Туск прибыл в Брюссель на саммит «Европейский союз — Западные Балканы». Там у него спросили каким образом можно соединить 26 стран ЕС и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу помощи Украине.

«Это действительно пропасть», — сказал Туск.

При этом он заверил, что будет стараться «найти какой-то новый ключ для того, чтобы убедить Орбана», но не уверен, что у него это получится.