Туск заявил о пропасти между Венгрией и другими странами ЕС
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «пропастью» расхождения Венгрии и других стран Евросоюза по вопросу помощи Украине. Его слова приводит «РИА Новости».
По данным агентства, Туск прибыл в Брюссель на саммит «Европейский союз — Западные Балканы». Там у него спросили каким образом можно соединить 26 стран ЕС и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу помощи Украине.
«Это действительно пропасть», — сказал Туск.
При этом он заверил, что будет стараться «найти какой-то новый ключ для того, чтобы убедить Орбана», но не уверен, что у него это получится.
Напомним, что Венгрия выступает против практически всех решений ЕС по Украине. В частности, Орбан блокировал большую часть финансовой помощи, которую Евросоюз хотел выделить Киеву. Помимо этого Венгрия выступила против начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС.