Шольц допустил уменьшение международной поддержки Украины
Вероятность того, что международная поддержка Украины в ее конфликте с Россией будет уменьшаться, исключать нельзя. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, выступая в парламенте страны 13 декабря.
В качестве примеров такой тенденции он привел разногласия между демократами и республиканцами в США по вопросу дальнейшего выделения средств на поддержку киевского режима, а также отсутствие консенсуса в Евросоюзе по проблеме мер по стабилизации бюджета Украины.
«Все указывает на то, что [Президент России Владимир] Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — цитирует политика РИА Новости.
Как писала «Парламентская газета», президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря выступил перед конгрессменами США на фоне отказа палаты представителей одобрить законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов. После мероприятия спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгрессмены США для утверждения помощи Украине хотят получить от Зеленского внятную стратегию.
После встречи украинского лидера с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом последний объявил о решении Вашингтона предоставить Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Ранее в Белом доме заявляли, что у США есть деньги на пару недель поддержки Украины.