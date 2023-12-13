Шольц допустил уменьшение международной поддержки Украины

Вероятность того, что международная поддержка Украины в ее конфликте с Россией будет уменьшаться, исключать нельзя. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, выступая в парламенте страны 13 декабря.

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В качестве примеров такой тенденции он привел разногласия между демократами и республиканцами в США по вопросу дальнейшего выделения средств на поддержку киевского режима, а также отсутствие консенсуса в Евросоюзе по проблеме мер по стабилизации бюджета Украины.

«Все указывает на то, что [Президент России Владимир] Путин, как и прежде, твердо настроен поставить Украину на колени в военном отношении. Он ставит на то, что международная поддержка Украины будет уменьшаться. К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов опасность того, что этот расчет может сработать», — цитирует политика РИА Новости.

Как писала «Парламентская газета», президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря выступил перед конгрессменами США на фоне отказа палаты представителей одобрить законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов. После мероприятия спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгрессмены США для утверждения помощи Украине хотят получить от Зеленского внятную стратегию.