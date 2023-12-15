Президент США Байден призвал Израиль "аккуратнее" воевать в секторе Газа

Американский лидер Джо Байден заявил, что Израиль должен быть аккуратнее в вопросе сохранения жизней гражданского населения в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу, чтобы они концентрировались на том, как спасти жизни гражданского населения», — сказал он.

При этом Байден призвал Израиль не останавливаться в борьбе против движения ХАМАС.

Ранее представитель Минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кудра сообщил, что число погибших из-за ударов Израиля жителей сектора Газа возросло до 18 787, раненых — 50 897.