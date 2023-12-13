Арестованный писатель Бегбедер пожаловался на тюремные условия

Французский писатель Фредерик Бегбедер отшутился на тему качества тюремной еды, комментируя выдвинутые против него обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на выпущенный им пресс-релиз.

12 декабря Бегбедера (автора бестселлеров «Любовь живет три года» и «99 франков») задержали в городе По на юго-западе Франции. Писателя сначала вызвали на допрос в рамках предварительного расследования по делу об изнасиловании, затем задержали на несколько часов и в итоге отпустили.

По данным французских СМИ, 23 июля 2022 года молодая женщина подала на писателя заявление об изнасиловании. Она утверждает, что в ту же ночь у нее был первый сексуальный контакт с 58-летним Бегбедером по обоюдному согласию, а затем второй — без согласия. События происходили в номере отеля.

По словам источника France Info, близкого к делу, эта женщина и Бегбедер поддерживали отношения в течение нескольких месяцев, при этом их связь началась, когда заявительница была несовершеннолетней — ей было 17.

Во время допроса в полиции Бегбедер отверг обвинения. Позже он прокомментировал задержание в пресс-релизе.

«Курица карри оказалась сухой, а мою машину отправили на штрафстоянку, пока я находился под стражей в полиции. Этому полицейскому участку определенно не хватает парковки», — заявил он.