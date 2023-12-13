Bloomberg: Зеленский пообещал США перейти к тактике партизанской войны

Вооруженные силы Украины будут вынуждены перейти к тактике партизанской войны из-за снижения объемов помощи от США и стран Евросоюза, сообщает информационное агентство Bloomberg. News.ru

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил конгрессменам, что Киев начнет призывать в ряды ВСУ мужчин старше 45 лет и, возможно, начнет вести партизанскую войну. Российская газета

«Владимир Зеленский умолял американских законодателей одобрить помощь в размере $61 млрд, жизненно важную для его военных усилий», — пишет агентство. RT на русском