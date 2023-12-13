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Дания оказалась «в дурацком положении» из-за соглашения с Россией

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Власти Дании оказались в «дурацком положении» из-за соглашения между Россией и датскими Фарерскими островами, продолжающими отношения с Москвой «как ни в чем не бывало», заявил порталу DR политолог Флемминг Сплидсбоэль.

Соглашение о рыболовстве действует с 1977 года и постоянно продлевается. В декабре 2023-го его продлили на 2024 год. В его рамках Россия дает Фарерским островам квоту на вылов трески в Баренцевом море, а российские суда могут ловить путассу в фарерских водах и переваливать улов в фарерских портах. Сплидсбоэль подчеркнул, что на фоне украинского кризиса соглашение о рыболовстве начинает влиять на политику безопасности: из-за санкций судам из РФ не разрешено бросать якоря в портах Европы и Дании, но на Фарерских островах ситуация иная. Официально острова принадлежат Дании, но пользуются автономией во внутренних делах. По мнению эксперта, из-за соглашения российские корабли «смогут осуществлять шпионскую деятельность на Фарерских островах под видом рыболовства».

«Грузия хочет присоединиться к ЕС, но по-своему»

Если все пойдет по плану, на этой неделе Грузия сделает свой первый шаг на долгом пути вступления в Евросоюз, получив статус кандидата в ЕС, пишет Politico. Правящая в стране партия «Грузинская мечта» пришла к власти в 2012 году с проевропейской повесткой. Через несколько недель после начала украинского кризиса в 2022-м правительство Грузии присоединилось к Украине и Молдавии, подав заявку на членство в ЕС. Однако затем оно «начало делать все, чтобы предотвратить положительный результат».

Грузия не присоединилась к западным санкциям против Москвы (в последний год доля России в грузинской внешней торговле достигла 16-летнего максимума), и вместо этого возобновила прямые рейсы в РФ после того, как Москва сняла запрет на полеты. Тбилиси также отверг обеспокоенность ЕС по поводу арестованного Михаила Саакашвили. Критики выступили и против разработанного «Грузинской мечтой» законопроекта об иноагентах, напоминающего аналогичный российский закон. Грузинские оппозиционеры считают, что все эти шаги были частью маневра, направленного на то, чтобы заставить ЕС отклонить заявку Грузии. Грузинский аналитик Корнелий Какачиа назвал подход «Грузинской мечты» «оппортунистическим»: «Чтобы удержать власть, они готовы сотрудничать с кем угодно».

«Финансирование «безнадежных дел» Украины»

Владимир Зеленский посетил Вашингтон, чтобы добиться нового военного финансирования. Президент Джо Байден настойчиво пытается убедить республиканцев согласовать помощь Украине, но прорыва пока не произошло, пишет Asia Times.

По версии издания, Байден не захочет уступать республиканцам и будет лоббировать деньги для ВСУ, не идя на компромисс по миграционной политике. В то же время украинская морская пехота, «время от времени получающая пополнения, но дорогой ценой», никуда не движется и теряет своих лучших солдат, а в целом Киев «тратит силы на безнадежные дела на юге и востоке». Asia Times считает, что Конгресс в итоге выделит Украине еще миллиарды, но это вряд ли изменит разворачивающийся сценарий боевых действий.

«Вся Азия рассчитывает на российский Северный морской путь»

Пока геополитическая напряженность и связанные с ней конфликты нарастают, многие страны начинают заново знакомиться с географией мировых цепочек поставок, пишет infoBRICS. Одна из основных проблем - конфликт в секторе Газа, грозящий охватить весь Ближний Восток.

Если оставить в стороне гуманитарные соображения, конфликт в Газе угрожает безопасности морских путей из Азии в Европу. Сюда входят Суэцкий канал, Ормузский пролив и Персидский залив. Российский Северный морской путь сокращает цепочку поставок на восемь тысяч километров (13 тысяч километров вместо 21 тысячи через Суэцкий канал), благодаря этому из Европы в Азию и обратно можно будет добираться менее чем за три недели вместо пяти-шести недель. Китай делает разумный шаг, делая ставку на Северный морской путь, То же самое можно сказать об Индии и всех странах АСЕАН и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отмечает infoBRICS.

Как ВСУ модернизировали БМП-1

На Украине активно используют вооружение советских времен, рассказал японский портал Yahoo News Japan. В частности, на вооружении ВСУ есть боевые машины пехоты БМП-1 - первоначальная версия была произведена в 1960-х, но сейчас используются ее модернизированные варианты.