Атака на «Киевстар» оказалась более разрушительной, чем предполагалось

Президент одного из крупнейших операторов мобильной связи на Украине "Киевстар" Александр Комаров не смог назвать точные сроки полного восстановления работы сервисов после того, как компания подверглась масштабной атаке русских хакеров. Газета.Ru
"Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу на этом спекулировать. У нас есть несколько сценариев. <...> Шаг за шагом мы в ближайшее время возобновим сервисы всей клиентской базы фиксированного интернета. С мобильными услугами немного тяжелее. Базовый сценарий, я надеюсь, что мы завтра (в среду - прим. ТАСС) начнем восстанавливать этот сервис. Но есть очень большой уровень неопределенности", - сказал он. ТАСС
Ранее Комаров сообщил, что IT-инфраструктура компании частично разрушена из-за мощной хакерской атаки. RT на русском