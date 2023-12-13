Атака на «Киевстар» оказалась более разрушительной, чем предполагалось

"Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу на этом спекулировать. У нас есть несколько сценариев. <...> Шаг за шагом мы в ближайшее время возобновим сервисы всей клиентской базы фиксированного интернета. С мобильными услугами немного тяжелее. Базовый сценарий, я надеюсь, что мы завтра (в среду - прим. ТАСС) начнем восстанавливать этот сервис. Но есть очень большой уровень неопределенности", - сказал он. ТАСС