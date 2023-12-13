Атака на «Киевстар» оказалась более разрушительной, чем предполагалось

В «Киевстаре» не знают точных сроков полного восстановления инфраструктуры после атаки русских хакеров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента украинского оператора сотовой связи Александра Комарова.

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«Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу на этом спекулировать. У нас есть несколько сценариев», – сказал Комаров.

По его словам, в первую очередь «Киевстар» займется восстановление фиксированного интернета. Далее – сотовая связь. Однако с мобильными услугами, сказал он, проблема обстоит «немного тяжелее».

«Я очень надеюсь, что завтра мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать», – добавил Комаров.

Ссылаясь на издание «Корреспондент», ТАСС пишет, что урон, который хакеры нанесли инфраструктуре сотовой связи, оказался более серьезным, чем предполагалось ранее. По данным СМИ, на восстановление работы этого сегмента у «Киевстара» может уйти неделя.