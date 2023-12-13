Атака на «Киевстар» оказалась более разрушительной, чем предполагалось

Атака русских хакеров на «Киевстар» оказалась более разрушительной, чем предполагалось
В «Киевстаре» не знают точных сроков полного восстановления инфраструктуры после атаки русских хакеров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента украинского оператора сотовой связи Александра Комарова.
«Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу на этом спекулировать. У нас есть несколько сценариев», – сказал Комаров.
По его словам, в первую очередь «Киевстар» займется восстановление фиксированного интернета. Далее – сотовая связь. Однако с мобильными услугами, сказал он, проблема обстоит «немного тяжелее».
«Я очень надеюсь, что завтра мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать», – добавил Комаров.
Ссылаясь на издание «Корреспондент», ТАСС пишет, что урон, который хакеры нанесли инфраструктуре сотовой связи, оказался более серьезным, чем предполагалось ранее. По данным СМИ, на восстановление работы этого сегмента у «Киевстара» может уйти неделя.
Хакерская атака на одного из крупнейших операторов связи Украины случилась утром 12 декабря, 2023 года. Ответственность за случившееся на следующий день взяла на себя российская группировка «Солнцепек».