ФБР предупредило об опасной обстановке в США на Рождество

ФБР, Министерство внутренней безопасности и Национальный контртеррористический центр США выпустили предупреждение о потенциальных угрозах в стране на Рождество из-за войны на Ближнем Востоке. Объявление опубликовано на сайте ФБР.

Американские спецслужбы считают, что напряженность, связанная с конфликтом между Израилем и палестинским движением ХАМАС, усилит угрозу нападений во время «больших публичных собраний» зимой, в том числе связанных с праздниками, религиозными событиями и кануном Нового года.

В ФБР подчеркнули, что объявление было выпущено не в ответ на какой-то конкретный заговор, но идея атаки во время зимних праздников из-за их символического характера может прийти преступникам-одиночкам, «вдохновленным целым рядом идеологий».

В объявлении отмечается, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября различные иностранные террористические ресурсы призывали к совершению атак в США. Праздничные зимние мероприятия «могут стать удобной мишенью для тех, кто вдохновлен на насилие против еврейских, христианских, мусульманских и арабских общин», предупредили спецслужбы.

В конце октября ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили о волне преступлений на почве ненависти из-за войны Израиля и ХАМАС. В ФБР зафиксировали рост количества сообщений об угрозах против еврейских, мусульманских и арабских общин и учреждений. В ФБР заявили, что зарубежные силы, «в том числе иранские СМИ и группировки исламских джихадистов», используют конфликт для разжигания разногласий и призывов к жестоким нападениям в США и других западных странах.