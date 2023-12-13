В Дании рассказали, как РФ поставила страну в трудное положение одним ходом

Россия поставила Данию в «глупое положение» из-за продления соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, сообщает радиостанция Danmarks Radio со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля. По его словам, это обусловлено тем, что договор был подписан на фоне конфликта на Украине, что привлекло внимание других стран.

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Эксперт подчеркивает, что подписание соглашения одновременно ставит Данию и в глупое и в сложное положение, так как оно противоречит текущему политическому вектору западных держав и введенным против Москвы санкциям. По мнению Сплидсбоэля, раньше на рыболовное соглашение никто не обращал особого внимания, однако сейчас им могут заинтересоваться другие государства.

Еще несколько лет назад соглашениями о рыболовстве никто толком не интересовался. Но теперь на Украине бушуют боевые действия, и против России действует пакет всеобъемлющих санкций, поэтому эта тема внезапно стала весьма чувствительной, — отметил он.

Специалист считает, что после подписания соглашения «шпиономания» в странах Запада может усилиться. Это обусловлено тем, что европейцы могут начать считать рыболовный флот России на Фарерских островах шпионским.