Посол США высказался об отношениях Вашингтона и Пекина

Соединённые Штаты и Китай на данный момент не находятся в хороших отношениях. Об этом заявил американский посол в Пекине Николас Бернс.

«Мы не в состоянии хороших отношений. Думаю, нам удалось восстановить связи между двумя правительствами», — приводит ТАСС его слова.

Бернс подчеркнул, что конфликт между двумя странами был бы немыслим.