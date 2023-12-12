В Китае снова ввели масочный режим

Власти Китая снова ввели масочный режим в общественных местах, причиной стало распространение микоплазменной пневмонии. Об этом сообщает Mash.

Китайские эксперты считают, что вспышке микоплазменной пневмонии в стране способствовали новые штаммы COVID-19. В связи с этим за несоблюдение масочного режима, как при коронавирусе, будут наказывать штрафом в размере 500 юаней (около шести тысяч рублей) или арестом сроком до десяти суток.

Кроме того власти Китая порекомендовали людям в возрасте от 15 до 59 лет пройти ревакцинацию, поскольку именно они имеют самые большие шансы заболеть микоплазменной пневмонией.