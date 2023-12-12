Franceinfo: писателя Бегбедера освободили из-под стражи по делу об изнасиловании
Писателя Фредерика Бегбедера отпустили из-под стражи в рамках расследования дела об изнасиловании.
Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник.
Отмечается, что Бегбедер отрицает выдвинутые обвинения.
Ранее Бегбедера взяли под стражу, в отношении него ведётся предварительное расследование по делу об изнасиловании.
Он известен прежде всего как автор романов «Любовь живёт три года», «99 франков» и «Человек, который плакал от смеха».