Писателя Бегбедера освободили из-под стражи по делу об изнасиловании

Писателя Фредерика Бегбедера отпустили из-под стражи в рамках расследования дела об изнасиловании.

Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник.

Отмечается, что Бегбедер отрицает выдвинутые обвинения.

Ранее Бегбедера взяли под стражу, в отношении него ведётся предварительное расследование по делу об изнасиловании.