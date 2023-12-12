Кулеба заявил, что помеха на вступление Украины в ЕС со стороны Венгрии отпала
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что помеха на вступление его страны в Евросоюз (ЕС) со стороны Венгрии отпала. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кулебы, по итогам его встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто стало ясно, что угроза блокирования Будапештом присоединения Украины к Евросоюзу больше не актуальна. Он также заявил, что сейчас в ЕС нет стран, которые не хотели бы присоединения Украины к альянсу.
«Нет ни одной страны ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Евросоюза. Есть страна, которая хочет более медленного процесса вступления и хочет более тщательно изучить его последствия — Венгрия. Однако по результатам переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята», — рассказал он.
Он также добавил, что по итогам встречи Украина получила первый «непубличный и неофициальный» сигнал со стороны Венгрии о том, что сейчас для Киева наступило «окно возможностей» для вступления в ЕС.
Встреча Кулебы с главой МИД Венгрии Сийярто состоялась 11 декабря.