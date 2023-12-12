Кулеба заявил, что помеха на вступление Украины в ЕС со стороны Венгрии отпала

«Нет ни одной страны ЕС, которая не хочет видеть Украину в составе Евросоюза. Есть страна, которая хочет более медленного процесса вступления и хочет более тщательно изучить его последствия — Венгрия. Однако по результатам переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята», — рассказал он.