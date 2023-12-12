Зеленский прибыл в конгресс США

По данным агентства, Зеленский прибыл в конгресс в сопровождении лидеров демократический и республиканской фракций в сенате Чака Шумера и Митча Макконнелли. Предполагается, что целью его визита является уговорить американских законодателей не прекращать помощь Украине. После выступления в конгрессе Зеленский встретится со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.