Зеленский прибыл в конгресс США
Владимир Зеленский прибыл в конгресс США. Прямую трансляцию его визита вел CNN, передает РИА «Новости».
По данным агентства, Зеленский прибыл в конгресс в сопровождении лидеров демократический и республиканской фракций в сенате Чака Шумера и Митча Макконнелли. Предполагается, что целью его визита является уговорить американских законодателей не прекращать помощь Украине. После выступления в конгрессе Зеленский встретится со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.
Напомним, что Белый дом активно пытается убедить конгресс одобрить новые пакеты помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе.
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