Польша ужесточила проверку украинских перевозчиков

Польша решила ужесточить проверку украинских перевозчиков, усилив проверки. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры республики Сергей Деркач , его слова приводит издание Klymenko Time в Telegram -канале.

«Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши возросло количество проверок украинских автомобилей», — сказал он.

Деркач также отметил важность соблюдения требований соглашения о либерализации перевозок, учитывая вопрос потенциального продления документа. По его словам, Украина должна качественно выполнять условия соглашения. Он уточнил, что выдвигается много требований к перевозчикам. Украинские власти хотят, чтобы перевозчики были образцовыми в стране и на рынке Европы.