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«НАТО - агрессор на Украине»

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Американский комик и политический комментатор Джимми Дор заявил, что агрессором на Украине стала НАТО «с ее 900 военными базами», а не российские власти. Об этом он заявил в эфире канала The Jimmy Dore Show.

Дор отметил, что в своей недавней речи президент США Джо Байден заявил, что Россию «нужно обязательно нужно победить на Украине», иначе страны НАТО окажутся под угрозой, США будут втянуты в «горячую войну» и американским солдатам придется сражаться против российских. Дор подчеркнул, что Байден не привел никаких доказательств своих утверждений. Комментатор обвинил руководство США в причастности к свержению правительства Украины в 2014 году, добавив, что Путин начал спецоперацию, чтобы защитить людей на востоке Украины, которые не захотели мириться с госпереворотом.

Reuters рассказало о планах республиканцев по импичменту Байдену

Контролируемая республиканцами Палата представителей США 13 декабря проголосует по резолюции, которая может запустить официальное расследование по импичменту президенту Джо Байдену. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник среди республиканцев.

Республиканцы Палаты представителей обвиняют президента и его семью в неправомерном получении прибыли от политических решений, в принятии которых Байден участвовал на посту вице-президента в 2009-2017 годах. Голосование по резолюции необходимо провести в ближайшие дни - 14 декабря Палата представителей уйдет на каникулы продолжительностью более трех недель. Как отмечает Reuters, маловероятно, что Сенат, где Демократическая партия имеет большинство, проголосует за импичмент Байдену.

NYT: в Киеве не осознают нестабильность поддержки США

Источники The New York Times в американской администрации

заявили, что власти Украины не осознают, насколько нестабильной стала поддержка со стороны США. Как заявили собеседники газеты, украинцы просят миллионы артиллерийских снарядов из запасов Запада, которых не существует.

По словам американских и украинских чиновников, сейчас военные лидеры США и Украины ищут новую стратегию, которую ВСУ начнут реализовывать в начале 2024 года. Необходимость нового подхода возникла после того, как многомесячное наступление Украины не смогло достичь своих целей. Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 11 декабря на «спешно организованную» встречу с Джо Байденом и Конгрессом, чтобы обсудить дальнейшие действия, отмечает газета.

В Газе выросло количество погибших израильских военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о смерти резервиста, который получил ранение в ноябре во время боевых действий в секторе Газа, пишет The Times of Israel. В результате количество израильских военных, погибших в ходе наземной операции против ХАМАС, достигло 105 человек.

Погибшего 30-летнего резервиста звали Цвика Лави, у него остались трое детей. По данным военных, еще трое солдат, в том числе двое резервистов из 7-й бронетанковой бригады ЦАХАЛ, были серьезно ранены 11 декабря во время боев на юге Газы.

Французский политик рассказал, когда Зеленского заставят вести переговоры

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные страны заставят Зеленского вести переговоры с Россией уже в начале 2024 года. Об этом Филиппо

написал на своей странице в соцсети X.