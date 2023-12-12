В центральном офисе "Киевстара" проходят обыски

Следственные действия проводятся в центральном офисе одного из крупнейших мобильных операторов Украины компании "Киевстар". Об этом сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на свои источники.

Утром во вторник в самой компании заявили о масштабном сбое в работе, вследствие чего проблемы с интернетом и сотовой связью возникли у жителей нескольких регионов Украины.

По данным источников, в настоящий момент в центральном офисе "Киевстара" в столице Украины находятся представители правоохранительных органов, идут обыски и изъятие документов. В рамках какого уголовного производства проводятся эти мероприятия, неизвестно.

В правоохранительных органах Украины и в самой компании обыски пока не комментировали.

Ранее суд в Киеве арестовал пакеты акций операторов "Киевстар" и "Лайфселл", принадлежащие, как утверждается, российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, против которых власти Украины ввели санкции. До этого арест был наложен на 100% акций этих операторов. Однако суд изменил решение после обращения офиса генпрокурора Украины с заявлением о том, что была допущена ошибка. В офисе отметили, что следовало арестовать не все активы, а лишь часть уставных капиталов операторов, которые, как утверждалось, непосредственно принадлежали структурам, связанным с компанией Letterone Фридмана и его партнеров.