Анкара одобрила ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую»

Власти Турции выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого энергоблока строящейся в стране АЭС «Аккую». Информацию об этом предоставили в пресс-службе «Росатома».

В сообщении указывается, что решение Агентства по ядерному регулированию Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую» подтверждает, что «Росатом» выполнил все требования турецкого законодательства и международных стандартов.

«Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта», — цитирует пресс-служба гендиректора «Аккую нуклеар» Анастасию Зотееву.

Следующим шагом станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Это позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор и приступить к предпусковым контрольным операциям.