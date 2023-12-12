В США предложили Украине отказаться от части земель

По его словам, мирные переговоры будут, Украина должна быть готова отказаться хотя бы от части своей территории, чтобы закончить военный конфликт. Он отметил, что конфликт закончится так, как заканчиваются все конфликты: люди договариваются и каждая сторона отдает то, что не хочет терять.