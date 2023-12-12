В США предложили Украине отказаться от части земель

Украина должна быть готова отдать хотя бы часть земель для завершения конфликта. С таким предложением выступил сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец от штата Огайо, пишет NBC News.

В США предложили Украине отказаться от части земель
© legion-media.ru

По его словам, мирные переговоры будут, Украина должна быть готова отказаться хотя бы от части своей территории, чтобы закончить военный конфликт. Он отметил, что конфликт закончится так, как заканчиваются все конфликты: люди договариваются и каждая сторона отдает то, что не хочет терять.

«Никто не может объяснить мне, как это закончится без территориальных уступок по отношению к границам 1991 года», — заявил сенатор.

По его мнению, в интересах США смириться с тем, что Украине придется уступить часть территории в пользу России.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безответственной политику американских властей, призвав сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны и прекратить финансировать Украину.

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