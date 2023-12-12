Американские власти подорвали установление мира между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полковника армии США в отставке, экс-сотрудника Госдепартамента Энн Райт.

На заседании Совбеза ООН по Украине она сказала, что когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Эксперт сослалась на слова бывшего канцлера ФРГ о том, что его усилия по установлению мира между Москвой и Киевом были торпедированы США.

«И израильский экс-премьер Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому», — указала Райт.

В октябре бывший глава немецкого правительства Герхард Шрёдер заявил, что в 2022 году на него выходили украинские власти, с вопросом о том, сможет ли он выступить посредником в переговорах с Москвой. Как отметил экс-канцлер, Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией, однако США запретили его заключать.