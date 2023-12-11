Зеленский и Байден планируют обсудить ситуацию в зоне СВО
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден планирует встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос текущей ситуации в зоне СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Кирби, встреча пройдёт 12 декабря в Белом доме. Он также уточнил, что Байден ожидает услышать от Зеленского актуальные новости о ходе боевых действий. Кроме того, Кирби подчеркнул, что США планируют и дальше оказывать военную помощь Украине.
«Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита», — рассказал Кирби.
Ранее появилась информация о том, что Байден собирается позвонить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.