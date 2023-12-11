Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден планирует встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос текущей ситуации в зоне СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кирби, встреча пройдёт 12 декабря в Белом доме. Он также уточнил, что Байден ожидает услышать от Зеленского актуальные новости о ходе боевых действий. Кроме того, Кирби подчеркнул, что США планируют и дальше оказывать военную помощь Украине.

«Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита», — рассказал Кирби.